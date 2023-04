Das Landtagsteam der CSU ist komplett

Für den Stimmkreis Augsburg-Land-Dillingen kandidiert neben dem Höchstädter Manuel Knoll noch eine weitere junge Nachwuchspolitikerin.

Das Landtagsteam für die Wahl am 8. Oktober steht, es wurde paritätisch besetzt, beide Kandidaten gehören der jungen Generation an. Die Bezirksdelegiertenversammlung hat die Vorschläge der Kreisverbände Augsburg-Land und Dillingen begrüßt und ihnen zugestimmt, steht in der Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Georg Winter. Die Wählerinnen und Wähler haben bei der Landtagswahl zwei Stimmen.

Beide sind gleichwertig und für das Gesamtergebnis hinsichtlich der Sitzzahl im Bayerischen Landtag entscheidend. Für die Zweitstimme kandidiert Lena Rasilier, 27 Jahre aus Thierhaupten, Ortsvorsitzende und im Ehrenamt beim Bayerischen Roten Kreuz tätig. Nach dem Abitur am Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen absolvierte sie eine Ausbildung zur Justizfachwirtin und ist in München eingesetzt.

Die schwäbische Liste wurde im Reißverschlussverfahren erstellt. An der Spitze steht Staatsminister Klaus Holetschek, zuständig für Gesundheit und Pflege, auf Platz zwei Abgeordnete Carolina Trautner, Landesvorsitzende der Lebenshilfe Bayern. Auf Platz 12 wurde Lena Rasilier vorgeschlagen und bestätigt.

Knoll braucht die meisten Stimmen im Stimmkreis

Für die Erststimme wurde Manuel Knoll als Stimmkreisbewerber für Augsburg-Land und den Kreis Dillingen in die schwäbische Wahlkreisliste aufgenommen. Er ist Mitglied des Stadtrates Höchstädt und dort Kulturreferent, gehört dem Kreisausschuss an und hat im Kreistag die Funktion des Fraktionsvorsitzenden der JU inne. Er steht in der alphabetischen Reihenfolge auf Platz 22. Für Manuel Knoll ist es deshalb entscheidend, dass er im Stimmkreis die meisten Stimmen erhält, um als Bewerber gewählt zu sein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch