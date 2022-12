Dillingen/Augsburg

Ex-Freundin mit Messer bedroht und entführt: 25-Jähriger muss in Haft

Plus Im August entführt ein Mann an einem See in Gundelfingen seine Ex-Freundin und die drei gemeinsamen Kinder. Der Richter in Augsburg spricht von einem heftigen Fall.

Von Christina Brummer

"Wirklich, wirklich heftig", nennt Richter Fabian Espenschied die Geschehnisse, die zwei Männer am Dienstag auf die Anklagebank des Augsburger Amtsgerichts brachten. Der Richter wendet sich an den Haupttäter. "Das Traurigste ist, dass Sie nicht nur Ihre Freundin schwer geschädigt haben, sondern Ihre Kinder haben all das auch noch mitbekommen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

