vor 36 Min.

Fabian Wamser (SPD): "Das Ampel-Bashing hat Spuren hinterlassen"

Plus Bei der Landtagswahl 2023 fällt das Ergebnis für Wamser persönlich und die Genossen weit unter den Erwartungen aus. Ein erstes Fazit des 29-Jährigen.

Von Simone Fritzmeier

Ernüchternd und enttäuschend. Fabian Wamser, SPD-Kandidat, findet am Sonntagabend deutliche Worte: "Wir hätten uns schon annähernd ein zweistelliges Ergebnis erhofft. Aber dass es so heftig ausfällt, ist schon krass. Es ist unerwartet deutlich." In Zahlen: Erststimme 5,4 Prozent, Gesamtstimmen 5,7 Prozent. Auch das bayernweite Ergebnis sei "bitter". Wamser spricht von einem Wahlkampf, der von CSU und Freien Wählern sehr auf „Ampel-Bashing“ orientiert gewesen sei. Das habe die SPD in Bayern zu spüren bekommen, obwohl „wir gute Antworten und richtig gute Leute in Schwaben haben“. Nach dem Ende von Urgestein Harald Güller finde ein Generationswechsel in der SPD in Schwaben statt, so Wamser. Es brauche noch etwas Zeit, bis die neue Generation zusammengefunden habe.

Fabian Wamser sagt: Die SPD hat bayernweit ein Problem

Der 29-Jährige sagt auch: "Der mediale Zweikampf Mehring/Knoll in unserem Stimmkreis hat es für die anderen Kandidaten schwierig in der öffentlichen Wahrnehmung gemacht." Andererseits habe es seine Partei aber auch nicht geschafft, die guten Themen den Bürgern und Bürgerinnen näherzubringen. Das sei kein neues Problem, man müsse sich die Frage stellen, wie man bayernweit als SPD noch durchdringen könne.

