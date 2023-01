Messerstich in Dillingen: Mann muss mehrere Jahre in Haft

Plus Ein 41-jähriger Mann geht im Mai mit einem Messer auf einen Jugendlichen in Dillingen los. Nun hat das Augsburger Landgericht ein Urteil gesprochen.

Großes Glück für einen 17-jährigen Dillinger: Er wurde im Mai mit einem Messer attackiert, der Knochen seines Brustbeins hielt die Klinge jedoch auf, sodass keine Organe lebensgefährlich verletzt wurden. Über den Vorfall beriet nun die Jugendkammer des Augsburger Landgerichts. Den anfänglichen Vorwurf des versuchten Totschlags hatte das Gericht nach mehreren Verhandlungstagen im Einklang mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung fallen gelassen. In Haft muss der Angreifer trotzdem.