Dillingen/Augsburg

vor 47 Min.

Radfahrer klagt: Ist dieser Radweg in Dillingen zu gefährlich?

Kreuzungen wie diese machen das Radfahrer auf dem Radweg an der Altheimer Straße in Dillingen gefährlich, findet ein Mann, der gegen die Benutzungspflicht geklagt hat.

Plus Ein Mann aus Mödingen klagt gegen die Stadt, weil er einen Radweg nicht benutzen will. Er will stattdessen auf der Straße fahren dürfen.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

„Persönliche Wahlfreiheit“ oder „Experimente an Schulkindern“: Deutliche Sprache gesprochen wurde jetzt vor dem Augsburger Verwaltungsgericht, als es um die Benutzungspflicht eines Radweges in Dillingen ging. Ein Kläger aus Mödingen wandte sich dagegen, jenen Radweg entlang der Altheimer und der Marienstraße benutzen zu müssen. Er klagte gegen die Stadt. Ihm sei der Weg zu unsicher.

Erst vor einigen Jahren habe er seine Liebe zum Radfahren entdeckt, erklärte der Kläger dem Gericht. So erkläre sich, warum er erst jetzt, Jahrzehnte, nachdem die Verkehrssituation zwischen Dillingen und Donaualtheim entstanden ist, klage. Für ihn ergebe sich die ungute Situation, dass er immer, wenn er mit seinem Rennrad via Dillingen in südlicher Richtung unterwegs sei, auf verschiedenen Routen gezwungen werde, aus seiner Sicht ungeeignete und teils gefährliche Radwege benutzen zu müssen. Gleich zu Beginn der Verhandlung wurde erklärt, dass der Kläger zwei seiner drei Klagen über Radwege mit Benutzungspflicht vorab zurückgenommen habe. Blieb jene Klage gegen den Radweg von Donaualtheim entlang der Marien- und der Altheimer Straße samt der dortigen Bahnunterführung bis in die Große Allee in Dillingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen