Aus dem Imkerleben:„Ich geh‘ dann mal die Bienen streicheln“

Vinzenz Schweizer (links) hat gleich in seinem ersten Jahr als Imker 20 Kilogramm Honig ernten können. Bei Tobias Tschaffon (rechts) waren es im vergangenen Jahr mehr als 30 Kilogramm. Er vermarktet seinen Dillinger Honig erfolgreich in der Region und über das Internet.

Plus Immer mehr Stadtbewohner züchten innerhalb ihrer Kommunen Bienen, auch in Dillingen. Und sind damit sogar erfolgreicher als auf dem Land.

Von René Rosin

Wenn sich Tobias Tschaffon – von Beruf Informatiker – nach der Arbeit seinem Hobby widmen möchte, verlässt er sein Büro in der Akademie der Lehrerfortbildung und hat nach 20 Metern sein Ziel erreicht: Dort, in dem großen Innenhof, steht einer seiner Bienenstöcke. Tschaffons Arbeitgeber hatte erfahren, dass er Züchter ist und ihn gefragt, ob er nicht eine seiner Beuten – so werden Bienenstöcke auch genannt – aufstellen möchte. Und so leben jetzt dort, wo sich Lehrer und Lehrerinnen fortbilden, etwa 20.000 Bienen. Sie ziehen ihre Brut auf und machen die Pollen und den Nektar der im Garten wachsenden Kräuter, Blumen und Apfelbäume zu leckerem Honig.

