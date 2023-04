Aus dem Jubel über Jesus wurde schnell ein "Kreuzige ihn"

Das christliche Wort: Prädikantin Anni Ebermayer erkärt, was der Einzug Jesu in Jerusalem bedeutet.

Liebe Leserin, lieber Leser,

„dabei sein ist alles“, so lautet eine Redewendung. Vor 2000 Jahren wollten viele Menschen dabei sein, als Jesus in Jerusalem einzog. Schnell hatte sich das Gerücht verbreitet. Er kommt auf einem Esel, wie es einst der Prophet Sacharja vorausgesagt hatte: Du Tochter Zion freue dich sehr, du Tochter Jerusalem jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin.

Jesus kommt nicht hoch zu Ross

Jesus kommt nicht hoch zu Ross, er kommt nicht mit Panzern und Kriegsgerät, wie die Machthaber dieser Welt, er kommt bescheiden – ein Friedenskönig will er sein. Doch die Menschen wollen einen König, der die römische Besatzungsmacht mit Gewalt vertreibt. Die Menschen wünschen sich einen Kriegskönig, einen starken Herrscher. So stehen sie also da und jubeln Jesus zu, die Begeisterten, Freunde und Anhänger, aber auch die Skeptiker und Gegner, die Armen und Reichen, die Starken und die Kranken, die Angesehenen und die am Rand der Gesellschaft.

Anni Ebermayer Foto: Horst von Weitershausen

Wenige Tage später werden die Leute wieder schreien, aber diesmal rufen sie: „Kreuzige ihn.“ Und noch später wollen sie nicht mehr dabei sein, als Jesus sein Kreuz auf sich nimmt und nach Golgatha trägt, um dort für alle Welt – für unsere Sünden – zu sterben, damit wir befreit leben können und gerettet sind. Am Kreuz stehen nur noch ein paar verzweifelte Frauen, Jesu Mutter und ein Jünger, der Johannes heißt. Sie wollen ihn auch im Leiden nicht alleine lassen. Sie sind wirklich treue Wegbegleiter.

Leider werden auch heute Menschen alleingelassen, wenn die Not am größten ist. Sie werden verlassen, wenn sie mal Nein sagen und nicht alle Wünsche und Vorstellungen erfüllen wollen. Doch Gott ist nicht so: Auf ihn können wir uns verlassen, er begleitet uns auf allen unseren Wegen, in Freude und Leid, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Paulus schreibt: „Gott hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren.“ Gottes Liebe und Gnade ist bedingungslos und wunderbar. Er wünscht sich nur, dass wir Ja zu ihm sagen und ihm unser Leben anvertrauen, ihm glauben und vertrauen.

"Unser Leben ist aus Jesus Christus"

Dabei sein ist alles, das trifft wirklich zu: dabei sein, wenn er für uns in den Tod geht, dabei sein an Ostern, wenn wir das Fest seiner Auferstehung feiern, dabei sein hier in unserem Leben auf der Welt und allezeit bei ihm in seiner Herrlichkeit. Robert Chapman sagt es so: „Unser Leben ist aus Jesus Christus, deshalb ist es ewiges Leben, denn Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute, morgen und in Ewigkeit.“ Auf Jesus ist Verlass! Vertrauen Sie ihm! Sie werden es nicht bereuen!

Einen schönen Palmsonntag, eine gesegnete Karwoche und ein frohes Oster- beziehungsweise Auferstehungsfest wünscht Ihnen allen

Ihre

Anni Ebermayer, Prädikantin der evangelisch-lutherischen Anna-Kirche, Höchstädt