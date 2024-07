Aus dem „Trainingslager“ auf die Konzertbühne

Es ist heiß geworden in der Turnhalle des Schullandheims Bliensbach. Gut 50 Sänger proben für das Sommerkonzert des Sailer-Gymnasiums. Der Schulchor feilt, passend zu den Temperaturen, gerade an „Africa“. Magdalena Burr dirigiert mit viel Körpereinsatz, damit der Rhythmus sicher wird, und reißt die Jugendlichen mit. Die Chemie stimmt im Ensemble, und auch mit Filmhits aus dem „Herrn der Ringe“ und „The Greatest Showman“ hat die Musikerin den Geschmack ihrer „Großen“ getroffen. Ebenso ist ihr Unterstufenchor begeistert bei der Sache und hat „Cover me in sunshine“ im Programm, dazu – liebevoll mit Regenschirmen choreographiert – „Chim Chim Cher-ee“ aus „Mary Poppins“. Ein paar Räume weiter übt Felix Mack mit der Wood&Brass Band an einer herrlich swingenden Version von Glenn Millers Broadway-Ohrwurm „Moonlight Serenade“, „Despacito“ oder „Manha de Carneval“: Das Tempo bitte straff, aber nicht gehetzt, die Dialogstruktur klarer hervorheben, hier ein „knackiges, knuspriges“ Staccato! Das Repertoire der Band, die zahlreiche, oft junge Mitglieder zählt, motiviert die Schüler, weil es ins Ohr geht, fordert, aber machbar ist.

So war ein erfolgreicher Konzertabend vorprogrammiert, bei dem die Zuhörer Mitte Juli in der Aula des Sailer-Gymnasiums neben den gereiften Darbietungen der Chöre und der Band auch das vielfältige Programm des Streichensembles unter Severine Pehl erlebten: Tschaikowskys „Morgenlied“ zum Träumen, prickelnde Spannung bei Melodien aus „James Bond“ und das Gefühl eines lauen Sommerabends bei der langsamen Rumba „Tico Tico“. Auch leisere Töne können das Publikum ansprechen. Musik für die Seele bot zudem der Klassenchor der 5b und c, der, mit selbstgestalteten Zeichentricksequenzen hinterlegt, die Geschichte der Fliege Linda, die als blinder Passagier im Auto mitreist und dem Fahrer ans Herz wächst, vortrug. Das gemeinsame Schlussstück aller Ensembles, „When we were young“ unterstrich, dass ein Schulkonzert immer eine große Gemeinschaftsleistung darstellt. Text: Anne Strobl