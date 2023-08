Dillingen

18:03 Uhr

Aus der Dillinger Roggenkugel wird "Mo's Federbar"

Plus Überraschend schließt Yvonne Graßelt nach nur einem Jahr ihr Lokal in der Königstraße. Der Nachmieter steht schon in den Startlöchern - mit außergewöhnlichen Ideen.

Von Simone Fritzmeier

"Manchmal durchkreuzt das Leben einfach die ursprünglichen Pläne", sagt Yvonne Graßelt am Telefon. Mittlerweile habe sie die Entscheidung verdaut und nun ist es auch ganz offiziell: Am Donnerstag, 3. August, hat die Dillinger Roggenkugel das letzte Mal geöffnet. Dann schließt das Lokal in der Königstraße für immer. Noch-Chefin Graßelt erklärt: "Es war eine sehr kurzfristige Entscheidung. Erst vor einer Woche haben wir die Verträge unterschrieben. Aber das Angebot war so gut, dass ich es annehmen musste." Und der neue Nachmieter ist auch kein Unbekannter.

Moritz Kosteletzky aus Donaualtheim übernimmt die Räumlichkeiten in der Dillinger Innenstadt und will schon im September mit einem ganz neuen Konzept durchstarten. So soll aus der Roggenkugel künftig "Mo`s Federbar" werden. Der 22-Jährige bestätigt die Gerüchte so: "Wenn Mo auf etwas Bock hat, dann macht er es."

