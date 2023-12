Aus Haft entlassen: Mann attackiert in Lokal in Dillingen einen 57-Jährigen

Ein 46-Jähriger hat in Dillingen einem Gast mit einer Schnapsflasche gegen den Kopf geschlagen. Anschließend beleidigt er die Polizei.

Ein 46-Jähriger hat einem 57-jährigen Gast eines Lokals in der Dillinger Königstraße am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei unvermittelt mit einer Schnapsflasche gegen den Kopf geschlagen. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 46-Jährige geht ohne ersichtlichen Grund auf den Gast los

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 46-Jährige den 57-Jährigen ohne ersichtlichen Grund von hinten angegangen und mit der Flasche zugeschlagen. Andere Gäste des Lokals hielten den polizeibekannten Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Wie sich herausstellte, war der 46-Jährige am Tattag nach Verbüßung einer Haftstrafe frisch aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden. Ihm war ein gerichtliches Alkoholverbot auferlegt worden.

Ermittlungsrichter setzt Haftbefehl in Vollzug

Nachdem der Mann deutlich erkennbar alkoholisiert war, ordneten die Beamten gegen ihn eine Blutentnahme an. Hier wurde der renitente 46-Jährige ausfallend und beleidigte die Einsatzkräfte. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde seine Vorführung bei einem Ermittlungsrichter angeordnet.

Die Beamten nahmen den Mann in Arrest. Der von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte Haftbefehl wurde durch den Ermittlungsrichter erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Polizei brachte den 46-jährigen Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt. Ihn erwarten jetzt Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Vergehen gegen Weisungen während der Führungsaufsicht und Beleidigung. (AZ)