Ausflugs-Rikscha der Dillinger Malteser nimmt Fahrt auf

Wer hat Zeit, mit der Rikscha Senioren durch die Stadt zu kutschieren? Ehrenamtliche sind gesucht.

Wieder einmal Fahrtwind im Gesicht spüren, am Ufer der Donau entlang radeln oder mit dem Rad in die Innenstadt zum Eis essen fahren – für viele Senioren ist das nur noch schwer möglich. Der Malteser Hilfsdienst Dillingen bietet nun mit seinem neuen Dienst der „Malteser Ausflugs-Rikscha“ genau diesen Menschen eine Lösung.

Personen mit eingeschränkter Mobilität, vor allem Senioren und Menschen mit Demenz, soll so die Möglichkeit gegeben werden, öfter an die frische Luft und an für sie sonst nicht mehr erreichbare Orte zu gelangen. Die Malteser Fahrrad-Rikscha, die vorne Platz für bis zu zwei Personen bietet und speziell an die Bedürfnisse von älteren Menschen angepasst ist, kann so beispielsweise in Parks, die Innenstadt oder auch die ehemalige Wohngegend gefahren werden.

Ehrenamtliche jeglichen Alters lenken die Rikscha

Gelenkt wird die Rikscha von Ehrenamtlichen jeglichen Alters, die bei den etwa eine Stunde dauernden Ausflügen neben ihrer Muskelkraft auch Zeit für ausführliche Gespräche mitbringen – dank der elektronischen Unterstützung der Rikscha ist dabei sichergestellt, dass dafür auch genug Puste übrigbleibt. Damit die Fahrrad-Rikscha nicht nur nachhaltig, sondern auch sicher im Dillinger Stadtverkehr unterwegs ist, erhalten die Ehrenamtlichen vor der ersten Fahrt ein ausführliches Fahrtraining. So kann dann ganz entspannt die Aussicht und die belebende Wirkung der gemeinsamen, generationenübergreifenden Ausflugszeit genossen werden.

Gefällt Ihnen der Gedanke, Menschen Zeit zu schenken und mit ihnen eine gemeinsame Ausflugsfahrt zu machen? Die Malteser sind aktuell auf der Suche nach Ehrenamtlichen, um noch mehr mobil eingeschränkten Personen die Möglichkeit zu bieten, sich wieder einmal Fahrtwind, um die Nase wehen zu lassen. Interessierte können sich bei den Maltesern Dillingen unter Telefon 0971/1274 oder henrietta.schradi@malteser.org melden. (AZ)