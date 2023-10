Dillingen

18:00 Uhr

Außergewöhnlich (und) hörenswert – das Saxofon-Orchester Schwaben

Plus Das Ensemble gibt bei den Landkreis-Kulturtagen ein Konzert im Dillinger Stadtsaal, das jeden gewohnten Rahmen sprengt.

Von Silvia Schmid Artikel anhören Shape

„Ein bisschen geschmeidiger, ihr Lieben, leichter, lockerer. Und das Stakkato sollte auch nach zehn Takten noch ein Stakkato sein.“ Gelächter im Orchester – „und jetzt das Ganze noch mal von vorne“. So klingt es, wenn sich das Saxofon-Orchester Schwaben zur Probe trifft. Dann wird hoch konzentriert einen ganzen Tag oder sogar ein Wochenende lang geprobt, was das Zeug hält. 40 Saxofone in fünf Größen und Stimmungen vom Bass-Saxofon bis zum Sopranino, dazu sieben Schlagwerke – Schlagzeug, Pauken, Becken – und eine Dirigentin, die ihren Traum verwirklicht hat und der man bei allem, was sie anpackt, ihre Leidenschaft anmerkt. Marie-Sophie Schweizer, Musikerin, Musikschulleiterin, Leiterin der Stadtkapelle und studierte Saxofonistin aus Dillingen, hat vor gut einem Jahr zusammen mit Saxofon-Studentin Alina Weiss aus Welden das Saxofon-Orchester Schwaben gegründet.

„Ein solches Orchester gab und gibt es in der Region bisher nicht und auch Literatur für reine Saxofon-Ensembles auf dem Niveau, das wir spielen wollen, existiert so gut wie gar nicht. Aber wenn Sie mal gehört haben, was es für einen unglaublich tollen Klangkörper ergibt, wenn mehrere der verschiedenen Saxofontypen zusammenspielen, dann wollen Sie das unbedingt öfter hören“, sagt Marie-Sophie Schweizer. Also hat sie Kolleginnen und Kollegen, darunter Studierende, angehende Musiklehrkräfte, Profimusiker und -musikerinnen und „ambitionierte Laien“, wie sie ihr hoch qualifiziertes Ensemble selbst nennt, aus der ganzen Region und ein bisschen darüber hinaus zusammengetrommelt und zu einem grandiosen Orchester zusammengebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen