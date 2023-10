Ausstellung "Baupreis Allgäu 2023" im Dillinger Schloss eröffnet

Mehr als 30 Interessierte sind am Dienstag bei der Eröffnung. Die prämierten Projekte werden auch bei der Dillinger Nacht gezeigt.

Am Dienstag fanden sich gut 30 Besucherinnen und Besucher in der Dürnitz des Schlosses Dillingen ein und eröffneten die diesjährige Architekturausstellung "Baupreis Allgäu 2023". Wie es in einer Pressemitteilung heißt, begrüßte Architekt Ingo Blatter die Gäste im Namen der Initiatoren und verwies auf die bereits zehnjährige Tradition der Ausstellung. Der Baupreis Allgäu wird nach den Jahren 2013 und 2019 zum dritten Mal gezeigt.

Landrat Markus Müller sprach von einer „geballten architektonischen Kompetenz“, die sich an diesem Abend versammelt habe, bedankte sich bei den Initiatoren und freute sich über das breite Spektrum der gezeigten Projekte. Die Ausstellung soll beispielhaft den Stand der Baukultur und Baukunst im Regierungsbezirk Schwaben präsentieren.

Nach den Worten von Dillingens Zweitem Bürgermeister Johann Graf und Reiner Schlientz als Vertreter des "Treffpunkts Architektur Schwaben" stellte Franz Georg Schröck vom Architekturform Allgäu den Baupreis kurz vor. Bereits zum fünften Mal hat eine Fachjury den „Baupreis Allgäu“ verliehen. Dabei werden Bauwerke prämiert, bei denen vor allem auf eine nachhaltige und hochwertige Umweltgestaltung großen Wert gelegt wurde. Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Thema Sanierung und Weiterentwicklung von bestehender Bausubstanz. Im Anschluss führte Schröck durch die Ausstellung und erläuterte die fünf Preisträger und die fünf Projekte mit Anerkennung. Unter den Preisträgern befinden sich neben privaten Wohnhäusern, Schulen, Kindergärten und Gewerbebetrieben auch eine historische Brücke.

Die Organisation der Veranstaltung teilen sich der "Treffpunkt Architektur Schwaben" und die lokalen Architekten Ingo Blatter, Andreas Görgens, Michael Gumpp und Elmar Bäuml. Die preisgekrönten Entwürfe werden in einer Ausstellung vom 27. September bis 3. Oktober jeweils zwischen 10 Uhr und 18 Uhr im Dillinger Schloss gezeigt. Während der Dillinger Nacht am Freitag, 29. September, gibt es von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr im halbstündigen Takt Erläuterungen. (AZ)