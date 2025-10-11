Ausstellung: Charmant und überwältigend

„Ich finde es charmant und überwältigend, dass hier die Türen für Kunst geöffnet sind. Die Ausstellungen in der Praxis Münch-Roller sind ein Begriff, und es ist klasse, dass wir uns hier treffen können – das bereichert das kulturelle Leben in Dillingen“, sagt ein Besucher bei der Vernissage der Ausstellung Malen mit Demenz, die zusammen mit der Alzheimer Gesellschaft für den Landkreis Dillingen a. d. Donau e. V. vorbereitet wurde. „2014 ist die Praxis in die neuen Räumlichkeiten umgezogen, und es gab viele weiße Wände. Da hatte ich die Idee, diese mit Bildern zu schmücken und Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform zu bieten“, erklärt Joerg Roller, der bereits die 22. Ausstellung in den Praxisräumen seiner Frau organisiert.

Noch bis Weihnachten hängen an den Wänden farbenfrohe Bilder von Alois Häusler. Er begann erst im hohen Alter und bereits von einer Demenzerkrankung betroffen mit der Malerei. Bunte Blumen und farbige Landschaften prägen seine Werke. Seine Frau ermutigte ihn stets und begleitete ihn in dieser kreativen Phase. Mit der Ausstellung möchte Elisabeth Häusler auch anderen Betroffenen Mut machen, denn sie hat erfahren, dass Menschen mit Demenz noch über viele kreative Potenziale verfügen.

Die Atmosphäre der Ausstellung ist alles andere als trist – die bunten Bilder strahlen Lebensfreude und Energie aus. „Die Ausstellung soll zum Gespräch und zum Nachdenken anregen, dafür eignen sich die Bilder hervorragend“, sagt Dr. Doris Roller. Auch ihrem Kollegen liegt der zwischenmenschliche Austausch am Herzen: „Die Wartezeit der Patientinnen und Patienten soll so angenehm wie möglich gestaltet werden. Die Bilder geben Anlass zum Gespräch, inspirieren und machen Mut.“

Die Ausstellung Malen mit Demenz ist noch bis Weihnachten zu sehen und steht allen Besucherinnen und Besuchern während der Öffnungszeiten und nach telefonischer Voranmeldung (09071/1758) auch außerhalb dieser offen. Öffnungszeiten der Praxis: Mo, Di, Do 8 bis 18 Uhr, Mi, Fr 8 bis 12 Uhr.

