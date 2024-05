Ausweichen führt in Dillingen zum Unfall

Ein 57-Jähriger weicht einem anderen Autofahrer aus und schrammt den Bordstein. Der Unfallgegner fährt weiter, die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagabend gegen 17.25 Uhr lenkte ein 57-Jähriger sein Fahrzeug auf der Wilhelm-Bauer-Straße in Dillingen in Richtung Bundeswehrkaserne. In diesem Moment näherte sich ihm laut Polizei ein entgegenkommender PKW, der unvermittelt nach links ausscherte. Um eine Kollision zu vermeiden, steuerte der 57-Jährige sein Fahrzeug nach rechts und kollidierte dabei mit dem rechten Vorder- und Hinterreifen gegen den Bordstein, was zu Beschädigungen führte. Der verantwortliche Fahrer des anderen Fahrzeugs verließ unerlaubterweise die Unfallstelle, ohne seine Identität preiszugeben. Der entstandene Schaden am Fahrzeug des Geschädigten beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gesehen haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 oder bei der Polizeistation Wertingen unter 08272/99510 zu melden. (AZ)