Auto angefahren, Schaden angerichtet und dann geflüchtet

In der Zeit von Sonntag bis Montag ereignete sich in der Vorstadtstraße in Dillingen eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter hatte im angegebenen Tatzeitraum die Frontstoßstange eines dort parkenden Pkw der Marke Seat Leon in der Farbe Weiß touchiert und dabei einen Schaden von rund 1500 Euro hinterlassen.

Der Unbekannte entfernte sich, ohne den Unfall zu melden. Die Dillinger Polizei ermittelt im vorliegenden Fall wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)