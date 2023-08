Auto gegen Fahrertür: Unfall in Dillingen

Eine Autofahrerin hat in Dillingen am Fahrbahnrand geparkt. Ein nachfolgender Fahrer hat das zu spät erkannt. Es kracht.

Eine 32-jährige Fahrerin hat am Montagabend am rechten Fahrbahnrand der Härtsfeldstraße in Dillingen gehalten und wollte dort aussteigen. Dabei übersah sie einen nachfolgenden Pkw-Fahrer.

250 Euro Schaden nach Unfall in Dillingen

Dessen Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen die geöffnete Fahrertür. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. (AZ)