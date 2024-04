Auto in Dillinger Supermarkt-Tiefgarage beschädigt

Während eine Frau beim Einkaufen war, wurde ihr parkendes Auto in der Tiefgarage eines Dillinger Supermarkts angefahren. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Zeuginnen und Zeugen sind im Fall eines beschädigten Autos in Dillingen gefragt. Am Freitag zwischen 11 und 12 Uhr hat eine Dame ihren schwarzen Opel Zafira in der Tiefgarage des Verbrauchermarktes Kaufland geparkt. Während sie beim Einkaufen war, wurde ihr Auto durch einen unbekannten Täter, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, an der hinteren Stoßstange beschädigt. Darüber informiert die Polizei.

Zeugen in Dillingen gesucht: Der Schaden liegt in geringer vierstelliger Höhe

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Bei der Geschädigten entstand ein Schaden in geringer vierstelliger Höhe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen könne, werden gebeten, sich mit der Polizei Dillingen in Verbindung zu setzen. (AZ)