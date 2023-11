Auto in Parkbucht in Dillingen angefahren und dann geflüchtet

Wer hat etwas beobachtet? Ein Auto ist in Dillingen angefahren worden, der Verursacher anschließend geflüchtet.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum von 16. November, 13.30 Uhr, bis Mittwoch, 9.30 Uhr, einen blauen Skoda Octavia, der in einer Parkbucht in der Wilhelm-Bauer-Straße in Dillingen geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Am Skoda wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)