Auto übersehen: 8500 Euro Schaden bei Unfall in Dillingen

Ein 21-Jähriger hat in Dillingen das entgegenkommende Auto einer 26-Jährigen nicht bemerkt. Es kam zum Aufprall.

Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr am Freitagmittag die Straße Am Altheimer Feld in Dillingen, um anschließend nach links in den Leopold-Baldauf-Weg einzubiegen. Hierbei übersah er lau Polizeibericht das entgegenkommende Fahrzeug einer 26-Jährigen.

Beide Autos müssen abgeschleppt werden

Es kam zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8500 Euro. (AZ)