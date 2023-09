Autofahrer ist in Dillingen schon am Morgen betrunken unterwegs

Eine Zeugin beobachtet, wie ein angetrunkener Autofahrer in einer Dillinger Tankstelle Bier kauft. Ein Alkoholtest bei dem Mann zu Hause ist eindeutig.

Die Polizei hat einen Autofahrer am Dienstagvormittag bis zu seiner Wohnanschrift verfolgt, um dort festzustellen, dass er deutlich angetrunken am Steuer saß. Wie die Beamten mitteilen, hatte eine Zeugin gegen 9.45 Uhr beobachtet, wie ein offensichtlich angetrunkener Fahrer von einer Tankstelle in der Donaustraße wegfuhr. Zuvor hatte er dort ein Sixpack Bier gekauft.

So viel Promille stellt die Polizei bei dem Autofahrer in Dillingen fest

Die Polizei traf den Fahrer schließlich an seiner Wohnanschrift an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der 38-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)

