Autofahrer nach Unfall in Dillingen verletzt

Im Kreuzungsbereich an der Großen Allee kracht es.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Autofahrer ist es am Donnerstagvormittag in Dillingen gekommen. Gegen 11 Uhr befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer die Prälat-Hummel-Straße in Richtung Große Allee und musste am Kreuzungsbereich auf der Linksabbiegerspur verkehrsbedingt anhalten.

Schaden auch an den Autos

Ein nachfolgender 25-jähriger Lastkraftwagenfahrer fuhr auf den stehenden Pkw auf. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An seinem Wagen entstand Unfallschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. (AZ)