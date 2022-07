Autofahrer touchiert Schüler in Dillingen und flüchtet

Der Achtjährige wollte in Dillingen eine Ampel überqueren. Er stürzte nach der Berührung mit dem Auto und verletzte sich.

Ein achtjähriger Schüler wollte am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr an einem mit einer Ampel ausgestatteten Fußgängerüberweg die Straße Am Stadtberg auf Höhe der dreißiger Hausnummern überqueren. Dabei wurde er von einem bislang unbekannten Pkw touchiert und stürzte, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.

Wer hat den Vorfall in Dillingen beobachtet?

Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien auszutauschen. Eine nähere Beschreibung vom Unfallfahrzeug war dem Schüler vorerst nicht möglich. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56210 um Zeugenhinweise. (pol)

Lesen Sie dazu auch