Unfall: Autofahrer übersieht Traktor beim Abbiegen in Dillingen

Bei einem Unfall an der Kreuzung der Kreisstraße DLG 22/ Neresheimer Straße ist am Freitagabend eine Person leicht verletzt worden. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer fuhr der Polizei zufolge von der Neresheimer Straße nach links auf die Kreisstraße aus und missachtete hierbei, die Vorfahrt eines von links kommenden Traktors. Hierbei zog sich der Pkw-Fahrer leichte Verletzungen in Form von Prellungen zu und wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus Dillingen verbracht. Es entstand ein Schaden von 5500 Euro. (AZ)