Autofahrer wird bei Unfall nahe Binswangen schwer verletzt

Ein 36-jähriger Autofahrer muss nach einem Unfall auf der Staatsstraße zwischen Höchstädt und Binswangen mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Schwere Verletzungen hat am Dienstagabend ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2033 zwischen Binswangen un Höchstädt erlitten. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 17.50 Uhr aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Auto auf Höhe des Riedschreinerhofs, der auf der Gemarkung der Stadt Dillingen liegt, nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Das Auto überschlägt sich mehrfach in einem Acker

Dabei stach die Front des Wagens in einen Graben ein. Das Auto überschlug sich mehrfach in einem Acker und kam erst nach etwa 100 Metern zum Stehen. Der 36-jährige Fahrer aus dem Raum Dillingen wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Augsburg geflogen werden. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)