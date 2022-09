Dillingen

Autofahrerin streift beim Ausweichen in Dillingen anderen Wagen

Zwei Unfälle haben sich am Montag in Dillingen ereignet.

Die Polizei meldet zwei Verkehrsunfälle, die sich am Montag in Dillingen ereignet haben. In einem Fall missglückte ein Ausweichversuch.

Eine 61-jährige Autofahrerin, die am Montag gegen 7 Uhr auf der Staatsstraße 2030 von Fristingen in Richtung Dillingen abbiegen wollte, hat laut Polizeibericht den Wagen einer Frau übersehen, die vor ihr verkehrsbedingt angehalten hatte. Beim Ausweichversuch streifte die 61-Jährige mit ihrem Fahrzeug seitlich das Heck des Autos. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro. Der zweite Unfall ereignete sich am Montag gegen 7.30 Uhr, ebenfalls in Dillingen Eine 48-jährige Autofahrerin wollte vom Georg-Hogen-Ring auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen. Dabei wechselte sie nach Angaben der Polizei von der linken Fahrspur über die Geradeausspur. Zeitgleich fuhr auf der Geradeausspur ein 25-jähriger Autofahrer an und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

