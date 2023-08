Autofahrerin übersieht in Dillingen einen E-Bike-Fahrer

Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und ist mit einem Radler zusammengestoßen.

Eine 56-jährige Fahrerin wollte am Montagnachmittag von der Donauwörther Straße in die Justus-von-Liebig-Straße in Dillingen einbiegen. Dabei übersah sie einen in Richtung Dillingen auf dem Fahrradweg fahrenden 33-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte mit dem Pkw zusammen.

Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. (AZ)