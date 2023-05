Autofahrerin wird bei Unfall in Dillingen verletzt

Eine 56-Jährige hatte den vorfahrtsberechtigten Wagen der Frau beim Einbiegen übersehen.

Zu einem Unfall ist es am Freitagvormittag in der Großen Allee in Dillingen gekommen. Eine 56-jährige Autofahrerin übersah nach Angaben der Polizei beim Abbiegen auf die Große Allee den Wagen einer 61-jährigen, die Vorfahrt hatte.

Die verletzte 61-Jährige wird ins Dillinger Krankenhaus gebracht

Die beiden Auto stießen zusammen. Die 61-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde ins Dillinger Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro. (AZ)