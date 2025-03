Ein Dillinger zeigte am Freitag einen Kennzeichenmissbrauch in Ungarn an. Wie die Polizei mitteilt, erhielt er aus Ungarn mehrere Bußgeldschreiben für zu schnelles Fahren. Jedoch befand sich der Dillinger laut eigenen Aussagen mit seinem Fahrzeug nie in Ungarn. Es muss laut Polizei deshalb angenommen werden, dass sein Kennzeichen in Ungarn missbräuchlich verwendet wurde. (AZ)

Ungarn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autokennzeichen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis