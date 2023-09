Autos prallen bei Dillinger Donaubrücke ineinander

Beim Einbiegen in die Donaustraße kommt es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern. Die Beteiligten bleiben unverletzt, der Schaden ist erheblich.

An der Dillinger Donaustraße ist es am Mittwochabend zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Zwei Autos prallten bei der Einmündung am Nachtweideweg ineinander. Der Abbiegeunfall ereignete sich laut Polizei gegen 17 Uhr.

Unfall an Dillinger Donaustraße: Die Autos prallen beim Linksabbiegen ineinander

Ein 53-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Pkw vom Nachtweideweg nach links in die Donaustraße einbiegen, um weiter stadtauswärts zu fahren. Im gleichen Moment fuhr eine 46-jährige Autofahrerin in stadteinwärtige Richtung und wollte sich an der dortigen Linksabbiegerspur einordnen. Sie fuhr links an den sich stauenden Fahrzeugen vorbei. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge im Frontbereich, wobei die beiden Fahrer glücklicherweise unverletzt blieben.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 16.000 Euro beziffert. Der Pkw des 53-Jährigen war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste nach Abschluss der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. (AZ)

