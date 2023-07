Autounfall: 78-Jähriger übersieht rote Ampel – 25.000 Euro Schaden

Als ein Senior mit seinem Auto eine Kreuzung überfahren wollte, hat er eine rote Ampel übersehen. Beim Unfall mit einem anderen Auto entstand ein Schaden von 25.000 Euro.

Ein 78-Jähriger hat am Dienstag eine rote Ampel in Dillingen übersehen und ist danach in ein anderes Auto gekracht. Gegen 10.40 Uhr wollte der Rentner der Polizei zufolge von der Klemens-Mengele-Straße geradeaus über die Donauwörther Straße fahren, um auf einen Parkplatz eines dortigen Supermarktes zu gelangen.

Senior über Ampel in Dillingen und baut Autounfall mit 82-Jährigen

Dabei interpretierte der Senior den an der Ampel aufleuchtenden Grünpfeil für Rechtsabbieger falsch und fuhr über die rote Ampelanlage in die Kreuzung. Ein aus Steinheim kommender 82-Jähriger konnte mit seinem Fahrzeug nicht mehr ausweichen und prallte mit dem Pkw zusammen. Er erlitt dabei leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von 25.000 Euro. (AZ)

