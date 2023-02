Dillingen

17:00 Uhr

Azubi aus Dillingen steht wegen sexuellen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Plus Ein Mann gibt sich im Internet als Kind aus und chattet mit Minderjährigen. Auf seinen Geräten findet die Polizei mehr als 500 kinderpornografische Dateien.

Von Philipp Nazareth

Staatsanwältin Melanie Koch spricht bei der Verhandlung am Dillinger Amtsgericht von einem "planmäßigen und perfiden Vorgehen": Der Angeklagte soll zahlreiche Kinder über das Internet missbraucht haben. Bis zu fünf Jahre Haft wären bei der Schwere der Tat theoretisch drin, so Koch. Ganz so schlimm wird es für den Mann nicht kommen. Dennoch spricht auch Richterin Gabriele Held am Ende von "furchtbaren Taten": "Anders kann man es nicht ausdrücken", wird sie sagen. Der Angeklagte hatte erst im vergangenen Jahr seine lang ersehnte Ausbildung begonnen.

