Babynamen im Trend: "Die Jungen heißen wieder so wie ihre Opas"

Plus Die Hebammen im Kreißsaal der Dillinger St.-Elisabeth-Klinik wissen, welche Babynamen im Trend sind. Manche Eltern werden bei dem Thema kreativ.

In der Babygalerie der St.-Elisabeth-Klinik gibt es viele Neugeborene mit ihren Eltern und stolzen Geschwistern zu sehen. Die Fotos auf der Homepage des Dillinger Krankenhauses zeigen eine Auswahl der Babys, die im vergangenen halben Jahr auf die Welt gekommen sind. Unter den Neugeborenen gibt es die klassischen Namen für Jungs und Mädels wie Lukas und Julian oder Lena und Sophie. Dazwischen findet sich aber immer wieder Außergewöhnliches. Anlass zur Frage: Welche Namen sind im Moment wieder im Trend? Und wie viele Kinder werden im Dillinger Krankenhaus eigentlich geboren?