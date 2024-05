Dillingen

vor 50 Min.

Bacher-Neubau in Dillingen wird moderne Büro-Welten zeigen

Plus Das Unternehmen für Büroeinrichtungen baut im Gewerbegebiet Siemensstraße. Geschäftsführer Thomas Bacher geht davon aus, dass die Firma weiter wachsen wird.

Von Berthold Veh

Wer an diesem Nachmittag zufällig am Rohbau im Dillinger Gewerbegebiet Siemensstraße vorbeikommt, kann fast den Eindruck gewinnen, er sei in einer Gesellenprüfung für Maurerlehrlinge gelandet. Oberbürgermeister Frank Kunz befördert mit einer Kelle Mörtel auf die Ziegelsteine, so als ob er noch nie etwas anderes gemacht hätte. Und Thomas Bacher, der Chef des gleichnamigen Dillinger Unternehmens für Büroeinrichtungen, setzt routiniert einen Stein darauf. "Ich habe letzte Woche einen Kurs besucht", sagt der Geschäftsführer mit einem Augenzwinkern. Und schon folgt der nächste Ziegel, denn Bauunternehmer Josef Hertle (Krätz Bau) hat bei der offiziellen Grundsteinlegung genug Mörtel in seinem Kübel. Hinter den Ziegeln verschwindet ein Paket, das bei diesem Festakt eingemauert wird. Darin befinden sich Pläne, eine Ausgabe der Donau Zeitung vom 30. April und Bilder der Bacher-Familie.

Es ist der offizielle Startschuss für den Neubau der Firma Bacher, die bisher noch in der Johannes-Scheiffele-Straße in der Nähe des Kauflands zu finden ist und ihre Geschäftsräume angemietet hat. 28 Mitarbeitende der Bacher Büroeinrichtungs GmbH kümmern sich dort und in einer Niederlassung in Heidenheim (Jäger GmbH) um die Planung von zeitgemäßen Büro- und Arbeitswelten. Im Gewerbegebiet in der Nähe von Pflanzen Spengler entsteht nun auf einer Fläche von 700 Quadratmetern "ein Showroom mit Büro", wie Geschäftsführer Thomas Bacher erläutert. Das Unternehmen will den Kunden und Kundinnen in dem neuen Fachmarkt für Büro- und Objekteinrichtung zeigen, wie moderne Arbeitsplätze aussehen können. Was viele laut Thomas Bacher nicht wissen: Das Unternehmen liefert das gesamte Interieur – von den Bodenbelägen bis zur Lichtplanung. "Wir sind nicht nur ein Büromöbel-Lieferant", erklärt der Geschäftsführer.

