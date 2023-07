60-Jährige verletzt sich nach Fahrradsturz in Dillingen schwer

Eine Frau aus Dillingen hat sich bei einem Fahrradsturz eine schwere Beinfraktur zugezogen. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch in Bachhagel ist ein Mann gestürzt.

Mittelschwere Verletzungen zog sich eine 60-jährige Frau am Dienstagnachmittag bei einem Fahrradsturz in Dillingen zu. Gegen 15.50 Uhr wollte die 60-Jährige in der Straße „Am Lustgarten“ von ihrem Fahrrad absteigen. Dabei stürzte sie alleinbeteiligt und erlitt Schürfwunden sowie eine Beinfraktur. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gebracht.

Ein Kind bremste unerwartet ab

Ebenfalls gegen 15.50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bachhagel. Ein 38-jähriger Kleinkraftradfahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Staatsstraße 1082. Aufgrund eines auf ihn zuradelnden Kinds bremste er stark ab und stürzte anschließend alleinbeteiligt von seinem Motorroller. Er musste sich im Krankenhaus Heidenheim ärztlich behandeln lassen. Am Kleinkraftrad entstand Unfallschaden von etwa 500 Euro. (AZ)