Dillingen

vor 32 Min.

Badeunfall im Dillinger Eichi: Aufmerksame Retter verhindern Tragödie

Plus Beinahe wäre ein Fünfjähriger am Dienstag im Nichtschwimmerbecken des Dillinger Eichwaldbads ertrunken. Werkleiter Behringer formuliert eine dringende Bitte.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Am Tag nach dem Badeunfall gibt es im Dillinger Eichwaldbad nur ein Gesprächsthema. "Wie geht es dem Kind?", fragen am Mittwochvormittag Badegäste an der Kasse des Freibads. Ein Fünfjähriger wäre am Dienstagnachmittag beinahe im Nichtschwimmerbecken des Eichwaldbads ertrunken. Nach Angaben der Polizei ist das Kind nach der Rettungsaktion zum Glück außer Lebensgefahr. Auch dem Leiter der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL), Wolfgang Behringer, fällt ein Stein vom Herzen. "Wir sind total erleichtert und hoffen, dass es dem Kind gutgeht", sagt er. Die DSDL betreibt das Eichwaldbad. "Auch wenn wir wissen, dass wir alles richtig gemacht haben, wollen wir nicht, dass bei uns etwas passiert", betont Behringer.

Etwa 1800 Menschen tummeln sich am Dienstagnachmittag bei Temperaturen von etwa 33 Grad im Eichi. Auch im Nichtschwimmerbecken, das eine Tiefe von 45 Zentimetern bis zu 1,25 Metern aufweist, herrscht "ein Gewusel", wie Behringer berichtet. Scharen von Besuchern und Besucherinnen genießen an diesem drückend heißen Tag den Badespaß. Gegen 18 Uhr kommt es in der Nähe der Regenbogenrutsche zum Ernstfall. Ein Fünfjähriger, der nicht schwimmen kann, geht unter. Laut Behringer ist er in diesem Moment unbeaufsichtigt, sein Vater habe sich an einem anderen Ort im Eichwaldbad aufgehalten. Zum Glück bemerken zwei Frauen, dass der Bub untergegangen ist und ziehen ihn aus dem Wasser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen