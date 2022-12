Bahn-Fahrkarten gibt es in Dillingen wieder mit Beratung

Das dürfte viele Bahnfahrer und Bahnfahrerinnen freuen: In der Rosenstraße findet sich jetzt ein Schalterverkauf für Fahrkarten.

Seit einigen Tagen kann man in Dillingen wieder Bahnfahrkarten für alle Ziele entlang der Agilis-Strecke kaufen – und zwar mit persönlicher Beratung. Die Verkaufsstelle liegt in der Rosenstraße 12, direkt angrenzend an die Marien-Apotheke. Der Firma Transdev ist es hier gelungen, bei Alois Haggenmüller als Vermieter eine passende Örtlichkeit für den Schalterverkauf in der Kreisstadt zu finden. Die Vertriebsgesellschaft ist vom Bahnunternehmen Agilis für die kommenden Jahre vertraglich damit beauftragt, den sogenannten „personenbedienten Fahrkartenverkauf“ anzubieten.

Die Rückmeldungen sind nach den ersten Tagen positiv

Piotr Pawlowski, örtlicher Betriebsleiter von Transdev, präsentierte gemeinsam mit Mitarbeiterin Bianca Lachermeier die Räumlichkeiten. Das Fahrkartengeschäft für Tickets unter anderem auf der Donautalbahn ist in den vergangenen Tagen bereits von Kundinnen und Kunden angenommen worden. Sobald sich die Lage des neuen Geschäfts noch weiter herumgesprochen hat, rechnen beide für das kommende Jahr mit viel Zulauf. „Die Rückmeldungen sind jetzt schon positiv – die Menschen freuen sich, dass es dieses Angebot nun wieder gibt“, berichten Pawlowski und Lachermeier.

Dillingens OB Kunz: "Für viele Menschen ist das eine gute Nachricht."

Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz sieht die Eröffnung der Agilis-Verkaufsstelle als einen ersten Schritt in die richtige Richtung: „Für viele Menschen bei uns in der Stadt ist das schon eine gute Nachricht.“ Aus zahlreichen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern wisse er aber auch, dass nun schnellstmöglich zusätzlich Tickets für den Fernverkehr im personenbedienten Verkauf angeboten werden sollten. „Diesen Wunsch der Bürgerschaft habe ich noch einmal ganz deutlich gemacht“, teilt der Rathauschef mit. Die Firma Transdev prüfe aktuell, ob und wann auch dieses zusätzliche Angebot, das es etwa schon in den Verkaufsstellen in Donauwörth und Günzburg gibt, umgesetzt werden kann. (AZ)

