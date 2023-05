Dillingen

Bald kann das Wärmenetz in Dillingen 400 weitere Haushalte versorgen

Plus Der Ringschluss zum Biomasse-Heizkraftwerk in der Christastraße läuft auf Hochtouren. Inzwischen gibt es eine Debatte, ob das Heizen mit Holz co₂-neutral ist.

Von Berthold Veh

Mit Verkehrsbehinderungen haben Autofahrer und Autofahrerinnen derzeit am Georg-Schmid-Ring in Dillingen zu kämpfen. Kurz nach dem Eichwaldbad beginnt in Fahrtrichtung Donaustadion eine Riesenbaustelle. Die Firma Schwaben Regenerativ, eine hundertprozentige Unternehmenstochter von Energie Schwaben, erweitert in Zusammenarbeit mit der Stadt ihr Nahwärmenetz in Dillingen. Das Biomasse-Heizkraftwerk, das mit Holz-Hackschnitzeln aus der Region betrieben wird, steht seit 2008 in der Christastraße. Etwa 100 private Haushalte und 40 Großabnehmer wie das Dillinger Rathaus und Regens-Wagner-Einrichtungen sind an das rund sieben Kilometer lange Netz angeschlossen. Sieben Millionen Euro wurden damals in das Wärmenetz investiert.

Durch einen Ringschluss und ein neues Pumpenhaus können rein rechnerisch 400 weitere Einfamilienhäuser beheizt werden, informiert Schwaben-Regenerativ-Geschäftsführer Christian Arlt. Das Unternehmen steckt etwa zwei Millionen Euro in die Erweiterung. Bisher lag die Anschlussleistung im Nahwärmenetz bei knapp sieben Megawatt. Durch den Ringschluss vom Georg-Schmid-Ring bis zum Heizkraftwerk in der Christstraße kann die Kapazität mit zusätzlichen sechs Megawatt nahezu verdoppelt werden. Dazu werden auf einer Strecke von 1,6 Kilometern Leitungen verlegt. Die Kohlendioxid-Einsparung könne im Vergleich zur Nutzung fossiler Brennstoffe auf bis auf 23.000 Tonnen im Jahr verdoppelt werden.

