„Barock im Schloss“ – Neuauflage ist in Dillingen in Sicht

Nach der großen Begeisterung und dem enormen Erfolg ihres ersten gemeinsamen Konzerts in Dillingen zu Jahresbeginn, haben sich die drei Musikerinnen Miriam Galonska (Sopran), Barbara Bartmann (Klavier/Cembalo), Friederike Arnholdt (Violoncello) sowie Alexander Möck an der Violine entschlossen, am Sonntag, 23. März, um 17 Uhr erneut zu einem Konzert in Dillingen zusammenzukommen. „Wir waren überwältigt von der hohen Nachfrage nach Tickets für unser Konzert. Umso mehr tat es uns leid, dass viele Klassikfreunde leer ausgingen und aufgrund des begrenzten Platzangebots im Festsaal nicht eingelassen werden konnten“, bedauert Sängerin Miriam Galonska. Schnell kam bei dem Künstlerquartett die Idee einer zweiten Auflage des Konzerts auf. Auch der Kulturring der Stadt Dillingen als Veranstalter war sofort bereit, ein weiteres Konzert zu unterstützen und stellt wiederum den schönen Festsaal im Schloss als Veranstaltungsort zur Verfügung.

„Der Frühling“ wird die Herzen in Dillingen erfreuen

„Flammende Rose“ – so lautet der Titel einer der Arien aus Georg Friedrich Händels „Neun Deutsche Arien“. Ein wunderschönes barockes Werk aus neun Stücken für Sopran, Violine und Basso Continuo. Während beim Konzert im Januar der Winter aus „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi auf dem Programm stand, wird diesmal zusätzlich „Der Frühling“ die Herzen erfreuen.

Die ursprüngliche Idee für dieses Konzert stammt vom gebürtigen Lauinger und langjährigen Stimmführer der Münchner Philharmoniker Alexander Maria Möck. Die Zusammenarbeit mit der Dillinger Sopranistin Miriam Galonska entstand durch die gemeinsame Duopartnerin und Pianistin, Barbara Bartmann. Alle drei Künstler begannen ihren musikalischen Weg hier in Dillingen am St. Bonaventura Gymnasium. Zur Vervollständigung des Continuo wird Friederike Arnholdt, ehemalige Schülerin von Maximilian Hornung und mittlerweile stellvertretende Solocellistin der Münchner Philharmoniker auch beim zweiten Konzert mit konzertieren.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich erneut auf ein leidenschaftliches Konzert voll schönster barocker Melodien freuen. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Karten für das Konzert können online unter www.ticket-dillingen.de, telefonisch unter 09071/54197 und im Bürgerbüro der Stadt Dillingen erworben werden. (AZ/sis)