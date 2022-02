Dillingen

13:56 Uhr

Bauern protestieren in Dillingen gegen Aldi

Plus Aldi wirbt für mehr Tierwohl. Der Bayerische Bauernverband möchte das auch, wirft dem Discounter aber vor, nicht mit offenen Karten zu spielen.

Von Annemarie Rencken

Am Montag, da habe es Aldi etwas übertrieben. Das zumindest finden die zwölf Vertreterinnen und Vertreter des Bayerischen Bauernverbands (BBV), die sich am Freitag vor der Aldi-Filiale in Dillingen zum Protest zusammengefunden haben. In ihrer Mitte die ganzseitige Anzeige einer Tageszeitung, die dafür gesorgt hat, dass der Bauernverband bayernweite Proteste ausgerufen hat, da bei ihnen „seit Montag die Telefone heißlaufen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen