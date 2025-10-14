Bauernmarkt in Dillingen: „Eine wichtige Plattform für Direktvermarkter der Region“

Der große Bauernmarkt auf dem Gelände des Maschinenrings beim Nordfelderhof ist ein Magnet. Bereits um 8 Uhr finden sich am Samstag Besucher und Besucherinnen zur mittlerweile 22. Auflage des Marktes auf dem Areal ein, um sich über das vielfältige Angebot an regional erzeugten Produkten der Landwirtschaft und kleiner Handwerksbetriebe zu informieren.

Landrat Markus Müller schreitet gegen 9.30 Uhr zur offiziellen Eröffnung. Zahlreiche kommunalpolitische Mitstreiter und Vertreter aus Landwirtschaft im Landkreis Dillingen sind dabei. Müller dankt den vielen Helfern und Helferinnen, die es ermöglicht haben, dass der Bauernmarkt mit heimischen Produkten auch in diesem Herbst wieder stattfinden konnte. Dabei nennt der Landrat insbesondere das Team vor Ort, das den Markt organisiert, den Maschinenring, der die Hallen zur Verfügung stellt, die Kreisstadt Dillingen, die den Shuttlebus für Besucher bereitstellt, und die Feuerwehr Fristingen, die für Absperrungen sorgt und in die Parkplätze einweist.

Icon vergrößern Hier gab es unter anderem selbstgemachte Gemüsebrühe und gedörrte Apfelringe. Foto: Horst von Weitershausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hier gab es unter anderem selbstgemachte Gemüsebrühe und gedörrte Apfelringe. Foto: Horst von Weitershausen

Zudem spricht Müller den rund 40 Fieranten seinen Dank für die Teilnahme „an diesem besonderen und wichtigen Markt“ aus. Der Bauernmarkt habe sich in den vergangenen Jahren zu einer besonderen Plattform für die landwirtschaftlichen Direktvermarkter und regionalen Lebensmittelerzeuger entwickelt. Ebenso dankbar verweist der Landrat auf die Betreiber der Verpfl­egungsstände sowie die Schülerinnen und Schüler der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule Dillingen. Sie haben sich in diesem Jahr erneut mit einem Schulprojekt zu regionalen Wirtschaftskreisläufen beteiligt. Am Samstag bieten sie den Marktbesuchern wiederum einen besonderen „Lieferservice“ an und bringen die gekauften Lebensmittel zu den Fahrzeugen.

Icon vergrößern Landrat Markus Müller eröffnete den Bauernmarkt auf dem Nordfelderhof offiziell. Foto: Horst von Weitershausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Landrat Markus Müller eröffnete den Bauernmarkt auf dem Nordfelderhof offiziell. Foto: Horst von Weitershausen

Besucher können sich bei den Fieranten in den beiden Hallen und dem Außengelände über deren Produkte und Warenangebote informieren. Das Angebot ist vielfältig. Es gibt zahlreiche Kartoff­el- und Gemüsesorten, Obst und zum Großteil selbst hergestellte Obstprodukte, Fruchtaufstriche, Fleisch- und Wurstangebote, Zier- und Speisekürbisse, Nüsse, Fisch, Milchprodukte, wie etwa Ziegenkäse, hausgemachtes Speiseeis, Heumilchbutter, Eier und Eierteigwaren Imkereiprodukte bis hin zu Bienenwachsprodukten, Mehl aus heimischer Mühle, Backwaren, verschiedene Brotsorten, Semmeln, Brezen, Hefegebäck und verschiedene Kuchen. Aber auch Kunsthandwerk und Deko, Fruchtsäfte, Fruchtweine, Schnäpse, Liköre und vieles mehr ist zu sehen.

Es kommen auch Besucher aus dem Wertinger und Augsburger Raum

Schon lange beim Bauernmarkt dabei ist die Familie Delle, die in Gundelfingen einen Landgasthof und eine Metzgerei betreibt. „Für uns ist das eine wichtige Plattform“, sagt Chefin Jutta Delle. Zum Bauernmarkt kommen ihren Erfahrungen zufolge auch viele Besucher aus dem Wertinger und Augsburger Raum. Dieses Mal sei das Besucheraufkommen allerdings geringer gewesen. Die Familie Delle hat am Samstag Produkte von ihren Angus-Rindern angeboten – Fleisch, Wurst, Schinken. „Für uns ist es wichtig, auf diesem Markt präsent zu sein und im Gespräch zu bleiben“, betont Jutta Delle.

Icon vergrößern Fleisch- und Wurtsprodukte vom Angusrind gab es am Stand der Familie Delle. Foto: Horst von Weitershausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Fleisch- und Wurtsprodukte vom Angusrind gab es am Stand der Familie Delle. Foto: Horst von Weitershausen

Der Betreiber des Gartencafés bei Pflanzen Spengler in Dillingen, Johannes Wunderle, ist heuer zum vierten Mal beim Bauernmarkt auf dem Nordfelderhof präsent. „Der Zuspruch in diesem Jahr war etwas verhalten“, stellt der Wittislinger im Nachhinein fest. Woran es gelegen habe, müsse er erst noch analysieren. An Wunderles Stand gibt es Köstlichkeiten – vom Omakuchen über die Rieser Bauerntorte bis zum Zwiebelkuchen und den Pralinen. Für das Gartencafé sei das Dabeisein eine gute Werbung, stellt Johannes Wunderle fest. Und für Direktvermarkter der Region sei der Bauernmarkt „eine wichtige Plattform“. (mit bv)