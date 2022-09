Bayerische Demenzwoche: Diese Veranstaltungen gibt es in Dillingen

Die Dillinger Alzheimer-Gesellschaft beteiligt sich an der Bayerischen Demenzwoche. Neben Vorträgen gibt es ab Freitag auch kulturelle Veranstaltungen.

Die Alzheimer-Gesellschaft für den Landkreis Dillingen beteiligt sich mit Angeboten an der dritten Bayerischen Demenzwoche, die am Freitag, 16. September, beginnt. Informationen, Vorträge und kulturelle Veranstaltungen zum Thema stehen auf dem Programm. Allgemeine Informationen zum Thema Demenz und der Alzheimer-Gesellschaft im Landkreis Dillingen gibt es bei einem Infostand des Vereins.

Dort geht es unter anderem um eine mögliche Entlastungsbetreuung von Zuhause betreuten Menschen mit Demenz. Der Infostand steht am Samstag, 17. September, zwischen 9.30 und 12 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Buttenwiesen, Wertinger Straße 44, und am Freitag, 23. September, von 15 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz Höchstädt.

Die Liedermacherin und Psychologin Sarah Straub präsentiert ihr erstes Buch „Wie meine Großmutter ihr Ich verlor“ bei einer Konzertlesung mit eigenen Liedern. Sie zeigt in vielen Beispielen, was es bedeutet, wenn aus Vergesslichkeit Demenz wird, welche Aufgaben, aber auch Hilfsmöglichkeiten mit dieser Diagnose verbunden sind. Sie schreibt, wie der Lebensalltag mit einer Demenz-Erkrankten geregelt und das Endstadium dieser Erkrankung würdevoll gestaltet werden kann.

Das ist das Programm der Demenzwoche im Landkreis Dillingen

Die Kulturveranstaltung findet statt am Donnerstag, 22. September, ab 18 Uhr im Albertus-Magnus-Saal der Elisabethenstiftung Lauingen. Der Vortrag „Wie und wo bekomme ich Hilfe für meine demenziell veränderten Angehörigen?“ findet am Mittwoch, 19. Oktober, statt. Günther Schneider, Lehrer für Pflegeberufe, spricht ab 19 Uhr im Sparkassensaal Dillingen in der Lammstraße 16. Der für Freitag, 30. September, geplante Vortrag „Kommunikation mit demenziell veränderten Menschen“ von Markus Proske wurde abgesagt und soll voraussichtlich im November stattfinden.

Auf der Website www.demenzwoche.bayern.de sind sämtliche Aktionen der Bayerischen Demenzwoche sowie weitere Informationen rund um das Thema Demenz, zur Bayerischen Demenzstrategie und zu Unterstützungsangeboten für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu finden. Informationen zur Alzheimer-Gesellschaft in Dillingen gibt es unter www.alzheimer-dillingen.de oder Telefon 09071/7979847. (AZ)