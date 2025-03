Bedrohung mit Messer in der Dillinger Kapuzinerstraße

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es am Sonntag in der Nacht gegen 3.30 Uhr in der Kapuzinerstraße in Dillingen. Ein 43-Jähriger geriet nach Polizeiangaben mit mehreren unbekannten Personen aus ungeklärter Ursache in einen Streit. Wie Zeugen mitteilten, bedrohte er diese mit einem kleinen Messer. Anschließend schlug er demnach die Fensterscheibe eines anliegenden Geschäfts ein. Diese wurde durch die Feuerwehr verschalt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 2000 Euro. Die Polizei Dillingen ermittelt wegen Bedrohung und Sachbeschädigung. (AZ)

