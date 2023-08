Dillingen

vor 17 Min.

Beeindruckende Klänge in der Dillinger Basilika

Plus Der polnische Organist Roman Perucki bringt romantische Werke hinreißend zu Gehör. Ein weiterer Höhepunkt beim Orgelsommer.

Von Gernot Walter Artikel anhören Shape

Bei der siebten Matinee beim Dillinger Orgelsommer konnte erneut das Auftreten einer Musikerpersönlichkeit ersten Ranges bewundert werden. Die über 200 Besucherinnen und Besucher erlebten einen Stargast, der auf den weltweiten Bühnen daheim ist - mehr als 2500 Auftritte zählen bisher zu seiner Vita. Was ihn auszeichnet: seine herausragende Spieltechnik und das tiefe Musikverständnis, was er auch in der Basilika zeigte. Die Rede ist vom polnischen Organist Roman Perucki.

Er begeisterte bereits beim ersten Klang, das geschah spektakulär beim romantischen Überschwang in der Sonate f-Moll op. 65 Nr. 1 von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Hier wusste er die Überlagerung der dynamischen Unterschiede von lauten und leisen Klängen in den raschen Ecksätzen trefflich anzuwenden. Dialogisierende Wechsel in den Manualen dienten in dem Adagio dem romantischen Gehalt, wobei sich die Flötenregister markant aber auch verspielt auszeichneten. Turbulente Pedalstudien bestimmten ein überwältigendes Finale.

