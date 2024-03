Begegnung als Chance: Dillinger Kino zeigt Film über Verständigung in Israel

Plus Das Dillinger Kino zeigt einen mehr als zehn Jahre alten Film, der lange nicht so aktuell war wie jetzt. Der Produzent berichtet über die Entstehung des Werks.

Israel – ein Land, das von Krieg, Terror und Konflikten geprägt ist. Im Mittelpunkt dieses andauernden Konflikts stehen zwei Narrative, das der Israelis und das der Palästinenser. Beide Völker teilen eine gemeinsame Geschichte, die allerdings von beiden vollkommen unterschiedlich erzählt wird. In dem Dokumentarfilm „Liebe Grüße aus Nahost“, den das Filmcenter Dillingen vergangene Woche im Rahmen eines Specials zeigte, werden diese zwei konträren Perspektiven eindrücklich beleuchtet. Der 2013 veröffentlichte Film zeigt die Reise von zehn Jugendlichen zwischen 15 und 21 Jahren aus Deutschland nach Israel. Sie besuchen Israel, das Westjordanland, sowie die dort von Israel erbauten Siedlungen. Während ihres Aufenthalts werden sie von Ali, einem Palästinenser und Lotty, einer Israelin, begleitet. Beide setzen sich für Frieden in dem Gebiet ein und eröffnen den Jugendlichen ihren Blickwinkel auf den Konflikt im Land.

Der Film und die Gruppe aus Deutschland begegnet diesen beiden Narrativen mit einer beeindruckenden Unvoreingenommenheit, denn nur in der Bereitschaft, der Geschichte des anderen offen und empfänglich zu begegnen, liegt die Möglichkeit, Gegensätze zu überwinden. „Begegnung als Chance“, fasst Johannes Gulde diese dem Film zugrundeliegende Prämisse zusammen. Er ist neben Stefanie Landgraf einer der Produzenten, der unter anderem von der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes und der Robert-Bosch-Stiftung gefördert wurde.