Bei der Caritas in Dillingen eröffnet ein außergewöhnliches Café

Plus Im Caristo des Caritasverbands am Reitweg in Dillingen helfen Menschen mit Beeinträchtigungen bei der Bewirtung der Gäste mit. So sieht das Konzept aus.

Von Berthold Veh

Die letzten Vorbereitungen laufen. Im Erdgeschoss des neuen Caritas-Zentrums am Reitweg in Dillingen schreibt eine Mitarbeiterin gerade das Wort "Caristo" auf eine Tafel. So lautet der Name des neuen Cafés, das am kommenden Montag seine Eröffnung feiert. "Es ist ein besonderes Café", sagt Caritas-Kreisverbandsgeschäftsführer Alexander Böse. Denn im Caristo werden zwei hauptamtliche Mitarbeiter und sechs "Zuverdienstler" aus der Tagesstätte für psychische Gesundheit die Gäste bedienen. Diese sind, wie Böse erläutert, Menschen mit einer geringeren Leistungsfähigkeit, die meist unter einer psychischen Erkrankung leiden und weniger als drei Stunden täglich arbeiten können.

Die beiden Leiter des Cafés sind Profis. Sinan Göcmen hat bisher das Lucaffé in der Dillinger Königstraße betrieben. Und Alexandra Hitzler unterrichtete an der St.-Ursula-Realschule in Donauwörth Hauswirtschaft, Ernährung und textiles Gestalten, bis diese Fächerkombination abgeschafft wurde. Bei der Präsentation des Konzepts betont Tagesstättenleiterin Heidrun Ostertag, dass das Caristo „ein ganz wichtiger Baustein“ im neuen Caritas-Zentrum sein werde. In dem Inklusionscafé soll unter anderem gezeigt werden, dass Menschen, die eine Erwerbsunfähigkeitsrente erhalten, dennoch leistungsfähig sein können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

