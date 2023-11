Bei diesem Konzert hört man die Hühner gackern

Die Orchestervereinigung Dillingen lädt zum Winterkonzert in den Stadtsaal. Hochkarätige Solisten treten auf.

Pünktlich zu Beginn der Adventszeit plant die Orchestervereinigung Dillingen ihr klassisches Winterkonzert. Es beginnt am Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr im Dillinger Stadtsaal.

Der Bogen wird weit gespannt. Aus der Barockzeit ist das bekannte d-moll Doppelkonzert von Joseph Sebastian Bach zu hören. Als Solisten tritt das ehemals erste Pult der Augsburger Philharmoniker auf: der musikalische Leiter der Orchestervereinigung Ludwig Hornung mit seinem ehemaligen Kollegen Wilhelm F. Walz, der in den vergangenen Jahren als Organisator und musikalischer Leiter der Fronhofkonzerte in Augsburg bekannt geworden ist. Beide Musiker sind für ihre ausdrucksstarke Spielweise bekannt und wissen, wie man das Publikum mitreißen kann.

Haydn hatte Sinn für Humor

Auch eine ganz klassische Sinfonie wird gespielt, von Joseph Haydn „la poulet“, „das Huhn“. In dem zu den Pariser Sinfonien zählenden Werk hört man im ersten Satz „die Hühner gackern“, der Komponist hatte durchaus Sinn für Humor. Ergänzt wird das Programm durch eine Streicherserenade von Leos Janacek, ein Zeitgenosse von Antonin Dvorak, dessen Cellokonzert den Besuchern des letzten Sommerkonzerte noch im Ohr sein wird.

Es gibt kleine Überraschungen

Außerdem gibt es noch zwei kleine Überraschungen, wie vom Vorsitzenden des Orchesters, Dr. Stephan Gierer, zu erfahren ist. Die Preisgestaltung der Tickets soll sich wieder an den vergangenen Jahren orientieren, das Ticket kostet 15 Euro. Schüler und Schülerinnen haben an der Abendkasse freien Eintritt. Das festliche Konzert soll einen harmonische Eintritt in die Adventszeit in diesen unruhigen Zeiten bieten. (AZ)