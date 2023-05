Bei dieser Humorattacke in Dillingen braucht man Herztropfen

Das Publikum lacht bei der Vorstellung von Hillu's Herzdropfa Freudentränen. So verzaubern Hillu Stoll und Franz Lauber die Besucher mit schwäbischem Humor.

Tosender Beifall des Dillinger Publikums im ausverkauften Stadtsaal, als Hillu Stoll zur Begrüßung die Bühne mit forschen Schritten betritt. Beinahe so, als ob sie gerade vom Ausmisten aus dem Stall kommt. Sie erklärt, die Namen ihrer Geschichten seien frei erfunden, niemand müsse bei Ähnlichkeiten beleidigt sein. Und ihr "isch es egal, i gang ja wieder hoim". Diejenigen, die kein Schwäbisch verstehen, bittet Hillu Stoll, doch anstandshalber mitzulachen. Die Vermutung, dass sie in Dillingen gut verstanden werde, quittieren die Besucher und Besucherinnen mit lautstarkem Beifall.

Während der Corona-Lockdowns sei sie viel zu Hause gewesen und habe schlimme Sendungen über Kriege im Fernsehen verfolgt. Wenn die Milliarden für die Waffenrüstung für die Menschen ausgegeben würden, "gäb's koi Not mehr auf der Welt. Unsere Erde ist ein Schatz, so koschtbar und es gibt koin Ersatz", sagt Hullu und erntet für ihr nachdenkliches Gedicht tosenden Applaus.

Die beiden zünden ein schwäbisches Sprachfeuerwerk

Danach geht es mit dem Programm "Dobbelt gemobbelt". Das Comedyduett Lena und Maddais zeigt ein herrliches Gespür, wenn es heißt, schwäbischen Befindlichkeiten auf Korn zu nehmen. All dies in einem schwäbischen Sprachfeuerwerk, umwerfend komisch präsentiert in wechselnden Kostümen. Das deftige Kabarett-Menü kommt bestens an beim Publikum. Da schwärmt Bauersfrau Lena, dass sie besonders stolz sei auf ihren roten Bulldog. Einen Mann mit einem grünen Schlepper hätte sie nie geheiratet, denn nur die reichen haben einen roten. Er kommt erst so gut wie nicht zu Wort, bis es ihm reicht und er kräftig reagiert.

Die beiden Sprachkomödianten schenken sich nichts in ihrem schwäbischen Frau-Mann-Geschlechterkampf, und die Gäste im Saal können kaum an sich halten. Da spielt ihr körperliches Übergewicht ebenso einen Hauptrolle wie sein geistiges Untergewicht. Und wenn dann Hillu Stoll die Bühne mit einem viel zu großen Kleid und roten Schleifchen im Haar betritt, das Naivchen mimt und sagt "I ka gar et dobbelt gmobbelt spiela", dann will Franz Auber erklärend eingreifen und erklären, was dobbet gmobbelt eigentlich heißt. Ohne Luft zu holen zwischen den Sätzen, rattert er diese Erklärung runter, die Lacher und der Beifall im Saal sind ihm sicher.

Aber auch viele andere gegenseitige Sticheleien bringen das Publikum zum Lachen. Doch sie können sich auch fein herausputzen – die Älbler, wenn sie im "Sondighäs" mit dem Bus zum Einkaufen und Volksfest fahren und gegen die dort ansässigen "Hegascheißer" und "Feistaubhuaschter" schwadronieren. Dass seine Lena ihn am Sonntagmorgen zum Apfelschälen verdonnert, kann auch Nachbarin Babette nicht verstehen, dennoch gelingt ihr es, die Schälmaschine am Tisch zu befestigen.

Die Frau muss dem Mann sagen, was er tun muss

"Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss", sagt Maddeis. Und eine Frau muss ihm sagen, was er tun muss, ergänzt Lena. So zieht sich dieser rote Faden durch alle Geschichten auf der Bühne. Dabei schenken sie sich gegenseitig in einen Topf trocken Kochwein ein, der dabei verdunstet. Nicht verloren gehen dabei jedoch nicht all die offensichtlichen, unterschwelligen Sticheleien, mit denen Lena und ihr Maddeis seit Jahren ihr Zusammenleben würzen.

Gerade dies ist es, was den Stadtsaal mit Lachtränen bis zum letzten Dropfa füllt, wobei die Herztropfen zur Sicherheit auch im Saal dabei sein sollten. Denn die Vorstellung der beiden schwäbischen Kabarett-Comedians ist nichts für ein schwaches Herz. Das Dillinger Publikum spendet tosenden Schlussbeifall.