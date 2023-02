Beim Dillinger Nachtumzug 2023 "haben alle Lust auf Party"

Mehr als 15.000 Menschen verfolgen am Freitagabend den Gaudiwurm in Dillingen. Die Freude über das Spektakel nach der Corona-Pause ist spürbar.

Josefine Greck kann das Spektakel kaum erwarten. Und das, obwohl sie beim 20. Dillinger Nachtumzug als Anwohnerin in der Donaustraße auch einigen Lärm auszuhalten hat. "Das ist ein Highlight im Jahr, und nach zwei Jahren Pause startet endlich wieder der Nachtumzug", freut sich die Dillingerin. Im Hause Greck ist an diesem Abend wie in der gesamten Kreisstadt "Halligalli". Freunde und Kinder der Familie kommen zu Besuch, es gibt Krapfen und Kinderpunsch. Angesichts der vielen Probleme auf dieser Welt biete dieser Gaudiwurm die Gelegenheit, "die Sorgen für ein paar Stunden zu vergessen", sagt Josefine Greck.

Nach dem Umzug geht die Party auf dem Festplatz in Dillingen weiter

So denken offensichtlich viele. Mehr als 15.000 Faschingsfreunde verfolgen nach Angaben der Polizei am Freitag den Dillinger Nachtumzug, und viele von ihnen feiern anschließend bei der Party auf dem Festplatz im Donaupark weiter. Die Steinheimer Faschingsfreunde, die diese närrische Parade organisieren, sind mit 200 Helfern und Helferinnen im Einsatz. Hinzu kommen rund 300 Kräfte von Security, Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk, schätzt Faschingsfreunde-Vorsitzender Anton Stadtrecher.

Fantasievolle Kostüme waren beim Dillinger Gaudiwurm zu sehen. Foto: Marcus Merk

Laute Egola-ole-Rufe erklingen, als die Dillinger Stadtkapelle und die Steinheimer Faschingsgesellschaft an der Spitze des Zuges losmarschieren. Das Wetter spielt mit, es hat acht Grad plus, und es bleibt trocken. "Das ist fast Sommer", sagt Stadtrecher zufrieden. "Die Menschen wollen wieder raus, alle haben Lust auf Party", stellt der Vorsitzende fest. Es sei aber auch notwendig, dass nach Corona wieder etwas passiere. "Ansonsten würden die Faschingsvereine aussterben", glaubt der Steinheimer. Er freue sich über die unglaubliche Publikums-Resonanz und sei den Anwohnern dankbar, dass sie einmal im Jahr den Ausnahmezustand tolerieren.

115 Bilder So schön war der Nachtumzug 2023 in Dillingen Foto: Marcus Merk

Der Dillinger Gaudiwurm zählt 120 Nummern

Der Umzug bietet ein besonderes Flair, in Dillingen wird durch die beleuchteten Wagen, die auch aus angrenzenden Landkreisen kommen, in der Tat die Nacht zum Tag. 120 Nummern zählt der Gaudiwurm. Mehr als 50 weitere Interessenten mussten Stadtrecher und sein Team abweisen, denn der Umzug dauerte in der Vergangenheit schon mehr als zweieinhalb Stunden und ist bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe lange nicht beendet. Oberbürgermeister Frank Kunz, Landrat Markus Müller und Faschingsfreunde-Präsident Martin Stadtrecher moderieren auf einer Bühne den Gaudiwurm: "Ich freue mich, dass es nach zwei Jahren Pause wieder möglich ist, dass unsere Faschingsfreunde Steinheim in Dillingen die Nacht zum Tag werden lassen", sagt Kunz. Er hat eine rosarote Perücke auf und dankt allen Organisatoren und Helfern.

Die Fastnachtsbegeisterung war den Faschingsfreunden Amerdingen anzumerken. Foto: Marcus Merk

Dillingens Polizeiinspektionschef Ralf Bührle ist mit rund 60 Beamten vor Ort. "Die Faschingsfreude ist groß, die zurückliegenden Umzüge sind weitgehend friedlich verlaufen", sagt Bührle in der Hoffnung, dass Ausschreitungen ausbleiben. "Es ist aber im Fasching viel Alkohol im Spiel", hat der Polizeichef beobachtet. Die Zuschauer und Zuschauerinnen stehen an manchen Stellen in Viererreihen am Straßenrand. Der Steinheimer Dominik Willer, der von Vanessa Grob begleitet wird, zieht mit einer leuchtenden Dinosaurier-Attrappe durch Dillingen. "Das ist wunderbar, es leuchtet alles so hell in der Nacht", sagt Willer. Die Faschingsgesellschaften des Landkreises und aus angrenzenden Regionen machen mächtig Dampf. Auch Verena Stark vom Epponia-Präsidium ist begeistert. Diese Mischung aus Lichteffekten und Musik sei einmalig.