Beim Dillinger Nachtumzug werden Kennzeichen geklaut

Bei einer Spielothek in Dillingen schlägt außerdem ein Unbekannter eine Glasscheibe ein. Ein junger Betrunkener leistet Widerstand gegenüber der Polizei.

Neben Gewalt und Drogen mussten sich die Beamtinnen und Beamten der Dillinger Polizei noch mit einigen anderen Delikten im Rahmen des Dillinger Nachtumzugs am Freitag herumschlagen. Während der Veranstaltung beschädigten unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Wohnwagens, der auf dem Volksfestplatz abgestellt war. Die Schadenshöhe wird auf circa 250 Euro geschätzt. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es bei einer Spielothek in der Großen Allee. Ein unbekannter Täter schlug laut Polizei mit einem Fahrradständer die Glasscheibe der Eingangstüre ein, woraufhin ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand.

Nach reichlich Alkohol kann ein junger Mann nicht mehr laufen

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes entdeckten gegen 0.30 Uhr einen betrunkenen, 28 Jahre alten Mann, der auf der Straße am Georg-Hogen-Ring lag. Nachdem er sich nicht behandeln lassen wollte und die Polizei hinzugerufen wurde, verweigerte er seine Namensangabe. Als er auch mit den Füßen gegen die Beamten trat, wurde er in Gewahrsam genommen. Das handelte dem Betrunkenen eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

In der Stunde vor Mitternacht entwendeten unbekannte Täter das Kennzeichen eines Reisebusses, der auf dem Festplatz geparkt war. Der Busfahrer hatte bemerkt, dass die Halterung aufgebrochen wurde und das Kennzeichen fehlt. Ein weiteres Kennzeichen wurde im Verlauf des Abends in der Heimgartenstraße in Dillingen entwendet. Der Eigentümer hatte seinen Pkw auf der Straße geparkt. Hinweise zu diesen Delikten nimmt die Polizei unter 09071/56-0 entgegen. (AZ)